Троих продавцов стройматериалов задержали за нападение на девушку в Санкт-Петербурге

Трое парней напали на девушку на Васильевском острове в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга по горячим следам задержала троих парней, подозреваемых в нападении на девушку. В понедельник, 24 августа 2020 года, на телефон стражей правопорядка поступил звонок от 24-летней местной жительницы, которая рассказала, что ее ограбили. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- По словам пострадавшей, у дома 28 по Среднему проспекту Васильевского острова к ней подошли двое незнакомых парней. Они избили девушку руками и отобрали у нее смартфон стоимостью 60 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Подозреваемые не заставили себя долго искать. Полицейские задержали подозреваемых на том же месте, где и было совершено нападение. Их было трое - 19-ти, 20-ти и 29-летний парни.

Известно, что все подозреваемые работают продавцами строительных материалов в одной и той же коммерческой фирме.

Похищенный телефон изъят. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемый находится под стражей.