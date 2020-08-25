На горе-мать смертельно пьяного 9-летнего мальчика возбудили уголовное дело в Санкт-Петербурге

На мать мальчика, отравившегося этанолом, возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга в понедельник, 24 августа 2020 года, возбудила уголовное дело в отношении 26-летней горе-матери, которая бросила своего 9-летнего сына на даче. Ранее мальчика нашли на улице, недалеко от дома 90 по Петергофскому шоссе с сильным отравлением этанолом. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Мать мальчика пояснила, что за день до происшествия она находилась на своем садовом участке, где вместе с 35-летнем сожителем употребляла спиртные напитки и наркотическое средство «гашиш». После этого женщина уехала, оставив мальчика без присмотра, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

По каким причинам женщина оставила ребенка одного, не уточняется.

Сейчас по собранным материалам возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности. Женщине грозит до одного года тюрьмы.