Нефтяной разлив ликвидировали на реке Сестра в Курортном районе Санкт-Петербурга

20 килограммов нефтеводяной смеси собрали из реки в Курортном районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Экологическая служба Санкт-Петербурга ликвидировала разлив нефти в Курортном районе города. В воскресенье, 23 августа 2020 года, на дежурный телефон поступило сообщение от местных жителей, которые рассказали, что на акватории реки Сестры в поселке Белоостров появилась "бензиновая" пленка.

- На момент осмотра на акватории Сестры наблюдалась тонкая пленка нефтепродуктов, не поддающаяся сбору. Для ее локализации были установлены боновые ограждения. На следующий день, 24 августа, был осуществлен выезд экологической бригады для проверки ограждений. Специалисты собрали 20 килограммов нефтеводяной смеси, - рассказали в комитете по природопользованию.

Выше по течению, в районе Западного скоростного диаметра был обнаружен источник загрязнения – предположительно переполнившиеся из-за дождя локальные очистные сооружения. Там специалисты установили две нитки ограждающих и сорбирующих бонов.