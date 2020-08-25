Более 15 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15711 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга продолжают массово тестироваться на наличие коронавируса. Так, по данным Смольного от вторника, 25 августа 2020 года, за последние сутки обследование прошли более 15 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15711 человек. Под медицинским наблюдением находится 169 человек. Из них 6 - в обсерваторе, 163 - контактные, - рассказали в администрации города.

Обследование проходят не только горожане с симптомами ОРВИ. Примерно в 20-30 процентах случаев пациент переносит коронавирус без каких-либо симптомов.

Напомним, что с начала эпидемии в Петербурге было выявлено уже свыше 35 тысяч зараженных. Из них более 25 тысяч человек выздоровели, 2342 скончались.

Накануне губернатор Александр Беглов подписал новое постановление об ограничениях в городе. Так, кинотеатры будут закрыты еще до конца сентября, зато с середины месяца школьники смогут отправиться заниматься в кружки.