Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге

Дерево придавило автомобиль во дворе на проспекте Энтузиастов Фото: СОЦСЕТИ

День не задался с самого утра для одного из автовладельцев в Санкт-Петербурге. Во вторник, 25 августа 2020 года, во дворе дома 46, корпус 1 на проспекте Энтузиастов рухнуло дерево. Ствол упал прямо на машину, сильно помяв ей крышу. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- Не везет. Вроде и урагана не было, - удивился один из пользователей сети.

Действительно, сила ветра утром 25 августа в Петербурге достигает всего 5 метров в секунду, не столь мощный, чтобы повалить дерево.

Местные жители предполагают, что само дерево могло быть уже в плохом состоянии, ствол слабый. От того, под тяжестью кроны, оно и упало на машину.

На данный момент дерево все еще находится на автомобиле, перекрывая проезд по двору. По предварительным данным, из людей от падения ствола никто не пострадал.