Двухлетняя девочка упала из окна 10-го этажа в Санкт-Петербурге

Двухлетняя девочка умерла, выпав из окна дома с 10-го этажа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Маленькая девочка выпала из окна квартиры по недосмотру матери. Трагедия произошла в полдень в понедельник, 2 августа 2020 года, в доме 25 по проспекту Авиаконструкторов Приморского района Санкт-Петербурга. Сначала очевидцы решили, что малышка упала с высоты 5-7 этажа, но оказалось, что выше.

- По номеру 112 поступило сообщение, что из окна дома выпал ребенок, лежит без движения. Прибывшая на место скорая помощь срочно повезла малышку в больницу, но она скончалась по дороге, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка не дожила всего пару месяцев до двухлетнего возраста. Известно, что инцидент произошел, когда ее 23-летняя мать отвлеклась. Малышка забралась на подоконник на кухне и выпала из окна.

Семья у девочки полная, благополучная. Отцу 24 года, работает разнорабочим в продуктовом магазине. Сейчас труп малышки направлен в морг для установления причин смерти.