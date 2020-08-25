Десять ТЦ и 17 детских садов "заминировали" в Санкт-Петербурге

Более 25 зданий "заминировали" 24 августа в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Экстренные службы Санкт-Петербурга в понедельник, 24 августа 2020 года, проверяли несколько зданий на наличие взрывчатки. В четвертом часу для на электронный адрес почты управления ФСБ России по Северной столице и Ленинградской области пришло письмо в котором говорилось о массовом заминировании в городе.

- В тексте письма было указано, что в Петербурге заминировано десять торговых центров, и семнадцать детских садов. Сообщение поступило с почтового ящика, расположенного в Германии, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По указанным адресам были направлены сотрудники полиции. Они осмотрели семь торговых центров, но ни в одном из них никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Детские сады не осматривались, так как они закрыты и не работают.

На данный момент материалы дела направлены на рассмотрение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.