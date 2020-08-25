Движение на Литейном мосту встало из-за сгоревшего кабеля

На Литейном мосту встало движение транспорта из-за сгоревшего электротранспорта Фото: СОЦСЕТИ

Небольшой коллапс произошел на Литейном мосту в Санкт-Петербурге днем во вторник, 25 августа 2020 года. Около полудня из-за короткого замыкания в электрокабеле остановилось движение электротранспорта на переправе. Из-за этого образовалась пробка.

- Очевидцы сообщили о дыме под Литейным мостом. В результате разведки было установлено, что проводятся пескоструйные работы. Кроме того, было установлено, что также произошло короткое замыкание в электрокабеле, на месте работают энергетики, - рассказали в МЧС Северной столицы.

По словам очевидцев, сейчас троллейбусы а мосту стоят в обе стороны. На месте находится около 15 машин спасателей, шесть единиц техники МЧС, в том числе судно, две аварийно-восстановительных бригады Горэлектротранса, представители ГЭТ и Мостотреста.

Автомобилистам рекомендуется выбирать маршрут в объезд Литейного моста, так как восстановление электричества займет не меньше часа.