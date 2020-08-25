335 спортсменов и их тренеров получат премию от правительства Санкт-Петербурга

Спортсменов из Санкт-Петербурга наградят за успешные выступления на соревнованиях в начале 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил о поощрении более 300 спортсменов из Санкт-Петербурга. Они, а также их тренеры получат денежные премии правительства города за достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях в первом квартале 2020 года. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как уточнили в Смольном, премию получат исключительно те атлеты из их наставники, у которых есть прописка в Санкт-Петербурге.

Всего награду получат 335 спортсменов и их тренеров. Размер премии каждого из них индивидуален и зависит от уровня соревнований.