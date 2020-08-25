Ливни с грозами вновь надвигаются на Санкт-Петербург

Ливни с грозами прогнозируются в Ленобласти и Петербурге 26 и 27 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец августа в Санкт-Петербурге обещает быть прохладным и дождливым. В ближайшие пару дней горожанам придется наслаждаться всеми прелестями Северной столицы. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в среду, 26 августа 2020 года и в четверг, 27 августа 2020 года ливни с грозами и порывистым ветром пройдут местами по Ленинградской области и в отдельных районах города.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение для населения, в котором напомнило о мерах безопасности. В частности, спасатели рекомендуют воздержаться от походов в лес, по возможности не пользоваться личным автотранспортом, не спускаться в подземные переходы и не укрываться в подвальных помещениях.