Уголовное дело о гибели 3-летней девочки в детском саду направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга

Дело о гибели ребенка в детском саду Петербурга направлено в прокуратуру Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 25 августа 2020 года, закончилось расследование трагедии в детском саду. 26 марта 3-летняя девочка погибла, повиснув между двумя перегородками на игровой площадке. Малышка задохнулась до того, как это заметила воспитательница, а самостоятельно выбраться из западни она не смогла. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

- Воспитательница во время прогулки с детьми, должным образом не наблюдала за поведением детей, входящих во вверенную ей группу, отвлекаясь на посторонние занятия на длительное время, не обеспечив тем самым надлежащий контроль за детьми на детской игровой площадке, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Когда воспитатель заметила, что девочка задыхается, было уже поздно. малышка скончалась.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру.