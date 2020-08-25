Прорыв трубы превратил в "горную реку" улицу в Калининском районе Санкт-Петербурга

Улица Гидротехников превратилась в «горную реку» во время гидравлических испытаний в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Калининском районе Санкт-Петербурга во время гидравлических испытаний во вторник, 25 августа 2020 года, прорвало трубу. По рассказам очевидцев в социальной сети, дорога на улице Гидротехников превратилась в настоящую "горную реку". Вода быстрым потоком течет в сторону метро.

- Теплоэнергетики обнаружили ненадежный участок трубопровода во время повторных гидравлических испытаний в Калининском районе. ЧП произошло на трубопроводе у дома 27/1 по Гражданскому проспекту, - рассказали в ГУП "ТЭК СПб".

На месте уже работаю две аварийные бригады. Дефект локализовали.

Отмечается, что вытекание произошло во время испытаний теплосети для подготовки к зимнему отопительному сезону. Температура в теплоносителе составляет 40 градусов. Подъем давления на трубопроводе продолжается, теплоэнергетики возобновили проведение испытаний в данной зоне.