Цифровая образовательная среда появится в школах Санкт-Петербурга

Петербургские школы создадут цифровую образовательную среду Фото: Олег ЗОЛОТО

Школы Санкт-Петербурга будут создавать цифровую образовательную среду. Такое поручение во вторник, 25 августа 2020 года, дал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что вынужденная "дистанционка" из-за коронавируса и проведение ЕГЭ дали хороший опыт.

- Сейчас мы должны сделать все, чтобы ребятам было комфортно учиться. В том числе необходимо уделять больше внимания созданию современного высокотехнологичного образовательного пространства и обязательно продолжать практику проведения открытых онлайн уроков, - сказал Александр Беглов.

По словам градоначальника, сегодня все школы города обеспечены высокоскоростным интернетом. В этом году в рамках национального проекта «Образование» 155 школ и колледжей получат оборудование для формирования цифровой среды. В 2021 году такое оборудование получат еще 443 учреждения.

К началу учебного года уже переоснащены 11 школ для детей с особыми образовательными потребностями. К следующему учебному году будет оснащено еще 11 школ. Кроме того, в 2020 году в Петербурге открыты IT-куб и детский технопарк «Кванториум», 3 центра цифрового образования «Инфинити» и Центр опережающей профессиональной подготовки.