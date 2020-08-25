Число жертв массового ДТП с бензовозом на КАД увеличилось до трех человек

Количество жертв массовой аварии с бензовозом на КАД увеличилось до трех человек Фото: СОЦСЕТИ

Ужасная массовая авария, произошедшая днем в понедельник, 24 августа 2020 года, во Всеволожском районе Ленинградской области на Кольцевой автодороге унесла жизни трех человек. Ранее говорилось только об одной жертве. Во вторник стало известно, что еще два человека скончались в больнице.

- От полученных травм в больнице скончались пассажир "Газели", а также старший лейтенант полиции, который ехал в автомобиле Dodge, - пишет газета "Петербургский дневник".

Предварительно, ДТП произошло, когда 9-летний водитель автомобиля Skoda врезался в бензовоз, за рулем которой находился 45-летний мужчина. Оба автомобиля, пробив ограждение, вылетели на внешнюю сторону КАД и протаранили семь автомобилей.

Водитель "Газели" скончался на месте. Еще пять человек, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии, были госпитализированы.

Несмотря на усилия врачей, пассажир "Газели" тоже умер в больнице. Третья жертва - инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Александр Козин, который ехал на службу. У него остались жена и пятилетний ребенок.