Ленинградская область подписала программу газификации

Подписана программа газификации Ленобласти на 2021-2025 года / Фото: Администрация Ленобласти

Во вторник, 25 августа 2020 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации и газоснабжения региона. Планируется, что за 2021-2025 годы природный газ придет в 412 населенных пунктов. Инвестиции компании составят более 31 миллиарда рублей.

- Для нас это самая масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных предприятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное исполнение генеральной схемы газификации региона, - отметил Дрозденко и поблагодарил «Газпром» за поддержку региона.

В Ленинградской области будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2 тысяч километров. Запланировано ввести в эксплуатацию 7 газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Еще 7 ГРС ожидает реконструкция.

На природный газ переведут более 54 тысяч квартир и домовладений и 104 котельных. Сумма софинансирования со стороны региона превысит 12 миллиардов рублей.