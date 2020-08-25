Пассажиры автобуса пытались выгнать пенсионерку без маски на улицу в Санкт-Петербурге

Чихающая пенсионерка без маски разгневала пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Чихающая пенсионерка без маски довела практически до истерики пассажиров автобуса №164 в Санкт-Петербурге. По словам непосредственных очевидцев, сначала женщина громко разговаривала по телефону, чем уже разозлила людей. Затем она якобы начала чихать, не прикрывая рот платком или рукой, что абсолютно взбесило остальных. Разгорелся горячий конфликт. Хотя любопытно, что некоторые другие пассажиры тоже были без маски.

- Скандал возник на фоне пандемии коронавируса. Народ переполошился. Инициативный мужчина захотел выставить женщину из автобуса, что привело к взаимным оскорблениям друг друга, но после того, как сердобольный человек дал ей маску, конфликт был исчерпан, хотя осадок остался у многих, - рассказывает автор видеозаписи перепалки Дмитрий в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Заметим, что некоторые пассажиры пытались погасить конфликт и не так сильно боялись заразиться от женщины. К слову, масочный режим в общественных местах Санкт-Петербурга все еще обязательный.