МЧС предупреждает о ливнях и грозах вечером 25 августа в Ленобласти

Ливни и грозы придут вечером 25 августа в Ленобласть. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС поспешило предупредить жителей Ленобласти о том, что вечером 25 августа их ждут ливни и грозы. Хоть непогода и ожидается только в некоторых местах, однако спасатели всерьез обеспокоены безопасностью людей.

- В ближайшие 1-3 часа на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни и грозы. Из-за этого увеличивается вероятность происшествий на акваториях региона, нарушений электроснабжения и водоснабжения населенных пунктов, а также возможен травматизм людей в результате падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Жителям 47-го региона советуют не купаться этим вечером вторника, а на улице обходить все шаткие строения и дома с подозрительной кровлей. Опасность может исходить как от рекламных щитов, так и от ветхих деревьев. В таких местах лучше не парковаться и не гулять.