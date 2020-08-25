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Стартовал конкурс на планировку территории для станции метро «Гавань» в Санкт-Петербурге

Смольный выделит подрядчику-победителю почти 10 млн рублей на работы
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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На планировку территории для станции метро "Гавань" выделят почти 10 млн рублей.

На планировку территории для станции метро "Гавань" выделят почти 10 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на планировку будущей станции метро «Гавань», которая расположится на Васильевском острове чуть южнее перекрестка Наличной улицы и Шкиперского протока. Об этом гласят данные на официальном сайте госзакупок. Проектное название станции – «Шкиперская». Подрядчику-победителю достанется почти 10 миллионов рублей на грядущие работы.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 9 972 584 рубля. Необходимо подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. Вестибюль станции «Гавань» для нужд Санкт-Петербурга, - гласят данные госзакупки.

Заявки на конкурс ждут до 15 сентября 2020 года. Судя по техническому заданию, подрядчик уже в начале декабря должен сдать проект планировки, а до 16 апреля 2021-го – закончить проект межевания территории.