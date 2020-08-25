Finnair отменила все авиарейсы на сентябрь из Финляндии в Санкт-Петербург

Самолеты Finnair не полетят в Санкт-Петербург из Финляндии в сентябре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиакомпания Finnair решила отменить все рейсы из Финляндии в Санкт-Петербург на весь сентябрь. Об этом стало известно из официального сайта национального перевозчика. Теперь там доступно бронирование билетов только на октябрь.

- Нет доступных рейсов для выбранных дат. Повторите попытку, - гласит информация на сайте при выборе билетов на сентябрь.

Напомним, пока что полеты в Финляндию для рядовых российских туристов остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. Вероятно, авиакомпания решила не рисковать здоровьем людей и строго выполнять предписания властей.

Добавим, что ранее бюджетный перевозчик Wizz Air внезапно перенес запуск рейсов из Пулково в Европу. Чтобы слетать в Зальцбург, Стокгольм, Осло, Копенгаген или Валлетту необходимо подождать минимум до октября, а где-то и до конца 2020 года.