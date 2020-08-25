Паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы до конца 2020 года

Отменены все круизы парома "Принцесса Анастасия" до конца 2020 года. Фото: vk.com/mobyspl

Паром «Принцесса Анастасия» так и не пойдет ни в один круиз в 2020 году. Об этом сообщила компания MOBY SPL, у которой, по сути, связаны руки из-за отсутствия ясности с тем, когда именно нормализуется обстановка по коронавирусу. Не ясно до конца и то, откроются ли границы с теми или иными странами Евросоюза.

- Паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене всех запланированных рейсов в период с 21 марта по 28 декабря 2020 года включительно, - сообщается в официальной группе парома во «Вконтакте».

Естественно, многие клиенты компании высказывают свои недовольства в комментариях. Некоторые, к примеру, так и не отправились в круиз еще со времен поломки корабля в Стокгольме. А это было, между прочим, в ноябре 2019 года. Расстроенным пассажирам предлагают перенести свои поездки на аналогичные маршруты в 2021 году или же вернуть деньги.