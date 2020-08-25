«Нафаня или Ланселот»: Петербуржцев просят придумать имена выдрятам из океанариума

Петербуржцев попросили выбрать имена для выдрят, родившихся в океанариуме. Фото: vk.com/aquarium_spb

Санкт-Петербургский океанариум попросил жителей Северной столицы придумать интересные имена для новорожденных выдрят, недавно появившихся на свет в стенах учреждения. Родились сразу пять малышей. Всего лишь один из них мальчик, а остальные – девочки. Счастливыми родителями стали выдры Фифа и Тихон, но пока их детки растут без имени.

За здоровьем и развитием малышей сейчас пристально следят. Фото: vk.com/aquarium_spb

- Друзья! Нужна ваша помощь! Недавно у пары выдр Фифы и Тихона родились малыши! Давайте придумаем им имена. Ждем ваших вариантов в комментариях до 30 августа. 31 августа подведем итоги и подарим подарки за интересные варианты имен! – пишут сотрудники океанариума в официальной группе во «Вконтакте».

Креативные петербуржцы уже придумали под 40 разнообразных имен. Судя по лайкам, сильнее всего горожанам пока нравятся следующие варианты: Бенедикт, Феодора, Айрис, Веста и Забава. Из забавных имен есть такие: Кокос, Посейдон, Афродита, Нафаня, Люся, Дуся, Тринити, Ланселот и Франсуаза.