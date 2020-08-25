38 петербуржцев попались на пьяном вождении в минувшие выходные

В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли рейды "Нетрезвый водитель". Фото: vk.com/dorinspb

Стало известно об итогах рейда «Нетрезвый водитель» в Санкт-Петербурге и Ленобласти за минувшие выходные с 22 по 23 августа. В целом, инспекторы ГИБДД выявили 526 различных административных правонарушений. Среди них, например, пресловутая тонировка. 35 водителей попались на алкогольном опьянении, а еще трое – на наркотическом. Им грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

- 22 водителя отказались от медицинского освидетельствования. В перспективе лишение прав и крупный штраф. Шестерых поймали за повторное управление в нетрезвом состоянии. За это их привлекут по уголовной статье, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на свои источники в ГИБДД.

Добавим, что в рейды вместе с полицией в Невском районе шли кинологи с собаками, чтобы моментально вычислять запрещенные вещества.