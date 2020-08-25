Станции метро «Девяткино» и «Парнас» могут связать трамвайной линией

Трамвайные линии могут появиться между "Парнасом" и "Девяткино". Фото: Олег ЗОЛОТО

Трамвай может связать между собой станции метро «Девяткино» и «Парнас», находящиеся на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга соответственно. Инициаторы любопытного проекта из компании «Арсенал» уже встретились с властями 47-го региона, чтобы обсудить идею создания новой транспортной линии. Сообщается, что трамвай, предположительно, будет двигаться через Бугры. Но есть еще важные нерешенные нюансы.

- По словам зампреда правительства Михаила Москвина, надо решить два главных вопроса. Первый – примет ли Санкт-Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо. Второй момент – проект предполагает увеличение жилой застройки в Буграх, однако местные поля могут перевести только в рекреацию. Это нужно учитывать при создании проекта, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Пока что компанию отправили дорабатывать проект. «Комсомолка» будет следить за возможной реализацией идеи.