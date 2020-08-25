Петербуржцы пожаловались на позеленевшую Славянку

Многострадальная река Славянка вновь приобрела странный цвет. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Петербуржцы стали массово жаловаться на очередное окрашивание многострадальной реки Славянки. В этот раз вода в районе Рыбацкого моста приобрела не синий, а зеленый оттенок. Горожане подумали, что во всем опять виновато какое-нибудь предприятие, сбросившее неочищенные стоки. Однако сотрудники Росприроднадзора призвали людей не волноваться.

- Государственные инспекторы установили, что причиной такого оттенка стало активное размножение водорослей, из-за которого водоемы могут окрашиваться в зеленый или изумрудный цвет, а порой – в желто-коричневый или красный, - пишет «Мойка78».

В Росприроднадзоре добавили, что в период с конца августа по начало сентября петербуржцы частенько жалуются на разноцветные реки. И действительно, визуально пятна густой консистенции водоросли Microcystis aeruginosa Kützing похожи на краску. Вдобавок вода может слегка пахнуть гнилью.