Создатели легендарных граффити с Бодровым и Цоем высказались о возможном уничтожении работ

Художники из команды HoodGraff расстроены новостями о возможном уничтожении граффити с Бодровым, Цоем и Зиной Портновой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Создатели легендарных граффити с Виктором Цоем, Зиной Портновой и Сергеем Бодровым в образе Данилы Багрова, которые нарисованы на трансформаторных будках в Санкт-Петербурге, высказались по поводу того, что их работы могут закрасить по решению ГАТИ. Напомним, «Ленэнерго» заверила «Комсомолку», что попытается найти компромисс со Смольным и сохранить каждый портрет, ставший современной достопримечательностью Северной столицы.

Художники из команды HoodGraff считают, что будущего у стрит-арта в городе нет при таком отношении к творчеству.

- Мы по случаю подреставрировали портрет (Виктора Цоя – Прим.Ред.). К пятнице, возможно, его закрасят. Мы официально комментируем, что будущего у стрит-арта в Санкт-Петербурге не будет, пока должности занимают профнепригодные (видимо, речь о ГАТИ), - пишут художники в своем Instagram.

Создатели граффити раскритиковали ГАТИ. Фото: instagram.com/myhoodisgood

Чуть позже ребят поддержал и депутат Денис Четырбок, автор многострадального закона о запрете «наливаек» в городе, назвав войну с граффити стыдом и позором. Но что поделать, ведь правила есть правила. Изображения не согласованы, а значит, их должны закрасить, иначе – штраф. Однако соответствующего предписания в «Ленэнерго» еще не получали.

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