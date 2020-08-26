Незаконное кафе выселят из дома на Большой Морской улице, где в 19-м веке жил Герцен

Смольный выселит 8 нелегальных магазинов и точек по оказанию разнообразных услуг в Санкт-Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга наведался в гости к восьми нелегальным магазинам и точкам по оказании разных услуг. Первым местом стала подпольная сауна с бильярдной комнатой на Индустриальном проспекте. Горе-владелец помещения не платил за аренду и накопил долги на 1,8 млн рублей.

Самым злостным нарушителем стал владелец подпольной сауны. Фото: gov.spb.ru

Следом инспекторы проверили незаконное кафе на Большой Морской улице в доме №25, где жил в 19-м веке знаменитый философ и писатель Александр Герцен. Здесь проблема такая же – договор на аренду расторгнут, имеются долги, но заведение почему-то продолжает функционировать.

- Также проверка коснулась стоматологии, прачечной и магазинов. Всем предпринимателям выдали уведомления о добровольном освобождении помещений, однако требования проигнорировали. В течение недели сотрудники ККИ совместно с подведомственной организацией выселят нарушителей, - передает пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга.