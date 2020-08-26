"Лучше б нефть текла": Петербуржцы пожаловались на грязную воду из крана

Петербурженка пожаловалась на грязную воду из крана Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге жительница дома в районе Парнас пожаловалась в социальной сети на грязную воду в водопроводе. Во вторник вечером, 25 августа 2020 года, женщина опубликовала фотографию, на которой видно, как из крана течет струя, больше напоминающая по цвету кофе.

- Зачем покупать кофемашину, когда он из крана идет на Парнасе в доме 19 по улице Федора Абрамова, - пошутила петербурженка.

Остальные пользователи соцсети подхватили шутку и стали сравнивать цвет воды с алкогольным напитком: "Пиво портер "Парнасское".

- Лучше бы нефть потекла, а лучше бензин, - прокомментировали некоторые участники обсуждения.

Горожане поспешили успокоить петербурженку, отметив, что у всех такого цвета вода после планового отключения. Обратилась ли недовольная жительница Парнаса в управление, не сообщается.