Водителю маршрутки сожгли личный автомобиль в Санкт-Петербурге

В Петербурге неизвестный сжег машину водителя маршрутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге жертвой поджога стал личный автомобиль водителя маршрутки. В ночь на вторник, 25 августа 2020 года, на экстренный номер 112 позвонила 39-летняя жительница Красносельского района, которая рассказала о горящей машине, припаркованной у дома 21 по проспекту Народного Ополчения. На место выехали спасатели и полиция.

- Сгоревший автомобиль марки "Форд Фокус" принадлежит 50-летнему водитель маршрутного такси. В связи с ЧП была опрошена заявительница, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Женщина рассказала, что в 00:38 часов видела, как неизвестный мужчина подошел к машине, облил ее какой-то жидкостью, поджог и поспешил скрыться с места преступления.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полицейскими приняты все необходимые меры к установлению личности поджигателя, розыску и задержанию.