Хулиганы подожгли банкомат в городе Тосно Ленинградской области

Полиция города Тосно разыскивает поджигателей банкомата Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция города Тосно в Ленинградской области разыскивает хулиганов, повредивших банкомат. В 4:10 часов ночи 25 августа 2020 года от дежурного службы безопасности одного из банков, поступило сообщение о том, что в поселке Красный Бор сработала система тревожной сигнализации в помещении одного из магазинов города на улице Комсомольской. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- При осмотре было установлено, что около 4:05 часов неизвестные люди перекусили проушины для замка на решетке, после чего разбив окно, проникли в помещение магазина, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказавшись в магазине, неизвестные подожгли банкомат, при этом они ничего не похитили. После этого поджигатели сбежали с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба - 25036 рублей 60 копеек.