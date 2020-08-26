КАД встал в пробку из-за ДТП фуры и такси

Авария фуры и такси перекрыла движение на КАД у Большого Обуховского моста в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Кольцевая автодорога в Санкт-Петербурге снова стоит. Около восьми часов утра в среду, 26 августа 2020 года, на внешней стороне КАД при съезде с Большого Обуховского моста встретились фура и такси. На месте ДТП началась собираться большая пробка.

- Кто кого догнал или подрезал пока не ясно - но аварийные машины заняли 2 и 3 ряды, отчего уже образовалась внушительная пробка, - рассказали в социальной сети очевидцы.

От удара машину такси развернуло. На месте пока еще нет сотрудников ГИБДД и скорой помощи.

Помимо аварии, проезд по КАД также затрудняет ремонт, из-за которого перекрыты три левые полосы.

На 9 часов утра пробка по внутреннему кольцу КАД растянулась на 7,5 километров. На внешнем кольце автомобили встали в плотную вереницу протяженностью в 5,5 километров.