Пробки 26 августа в Санкт-Петербурге: Стоят КАД и Вантовый мост

Утром 26 августа в Петербурге наблюдаются 5-балльные пробки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утро в Санкт-Петербурге в среду, 26 августа 2020 года, началось с умеренных пробок. На 9:00 часов уровень затора на дорогах оценивается в 5 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время на буднях. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 5 часов. Однако КАД традиционно стоит.

- Зафиксирована необычно сложная пробка — КАД внешняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), от Софийской улицы до Октябрьской набережной. В пробке длиной 4,8 километров можно потерять 33 минуты, что на 30 минут больше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

На противоположной стороне кольцевой также затор - самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. машины плотно стоят по внутреннему кольцу, на Вантовом мосту и далее от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Длина пробки - 7,7 километров.

В остальном движение по городу довольно свободное. Однако еще одна большая пробка растянулась по Свердловской и Арсенальной набережным в сторону Финляндского вокзала.