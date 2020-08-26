Полиция раскрыла крупное ограбление шестилетней давности в Санкт-Петербурге

Полиция Петербурга расскрыла ограбление шестилетней давности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурге раскрыли крупное ограбление шестилетней давности. Подозреваемого задержали вечером в понедельник, 24 августа 2020 года, в сотнях километрах от места преступления - в Москве. Подробности дела раскрыли в МВД Северной столицы.

- 12 декабря 2014 года в полицию обратился 31-летний житель Колпино. Он рассказал, что у дома, где он живет, на улице Красных Партизан, несколько человек, применив физическую силу, похитили у него сумку, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В сумке находились личные вещи мужчины и крупная сумма денег - 180 тысяч рублей. После ограбления неизвестные скрылись. Полиция возбудила уголовное дело.

Спустя почти шесть лет подозреваемого нашли. 26-летнего мужчину задержали у дома 51 по улице Краснодонская в Москве. Известно, что он живет в столице, нигде не работает. Теперь москвича ожидает наказание.