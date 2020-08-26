Движение на КАД перекроют на 2 недели с 29 августа 2020 года

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга ожидают новые пробки. С 29 августа 2020 года в связи с ремонтом будет перекрыта Кольцевая автомобильная дорога. Ограничения коснутся двух полос движения на внутреннем кольце КАД на участке между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе. Работы продлятся две недели.

- В период с 29 августа по 10 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

За это время рабочие будут заниматься ликвидацией колеи на дороге. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки могут измениться в связи с погодными условиями.