Петербуржцы начали массово скупать холодильники

Спрос на холодильники и морозильники в Петербурге вырос почти в два раза Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга начали массово скупать холодильники. В среду, 26 августа 2020 года, сервис объявлений "Авито" опубликовал исследование, в котором говорится, что спрос на холодильники и морозильники с середины июля по середину августа вырос на 44 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

- Скачок показателей в этом году обусловлен не только сезонными факторами, такими как потребность в местах для хранения заготовок, которые жители страны традиционно делают летом, но и пандемией, - отметили специалисты.

Из-за эпидемии гораздо больше людей провели весну и летние каникулы на дачах. Разумеется, многим потребовалось консервировать и замораживать урожай.

Скачок спроса объясняется в том числе тем, что некоторые россияне опасаются второй волны пандемии и готовятся к тому, что походы в магазин вновь будут осуществляться в ограниченном режиме.

На фоне того, что вырос спрос на холодильники, цены на них тоже подскочили на 64 процента. Так, покупка обойдется в среднем в 14 640 рублей.