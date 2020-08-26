Детская вакцина от гриппа поступила в Санкт-Петербург

В Петербурге ожидают вакцину от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург поступила вакцина от гриппа. Традиционно массово прививать от болезни в городе начнут осенью. Однако, как стало известно в среду, 26 августа 2020 года, дата начала вакцинирования еще не назначена.

- Детская вакцина от гриппа поступила, пока ее развозят по поликлиникам, начнут прививать в ближайшее время, точной даты нет, - рассказала пресс-секретарь комитета по здравоохранению города Ольга Рябинина.

Что касается взрослой вакцины, то по ней информации нет. В комитете уточнили, что поставок от Министерства здравоохранения в Петербург еще не было.

В связи с этим, передвижные пункты вакцинации населения в Петербурге откроются, когда в город завезут вакцину для взрослых.

В связи в эпидемией коронавируса Роспотребнадзор отметил необходимость вакцинации против гриппа не менее 60% населения Санкт-Петербурга. Акцентировано внимание на группах риска, к которым относятся беременные женщины, работники медицинских и образовательных организаций, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.