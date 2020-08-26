238 молодых сетей получили сертификаты на покупку и строительство жилья в Ленинградской области

Молодые семьи получили сертификаты на приобретение и строительство жилья в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 238 молодых семей получили сертификаты на покупку или строительство жилья. В среду, 26 августа 2020 года, в администрации региона рассказали, что возможность улучшить свои жилищные условия граждане получили в рамках федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей» и региональной программы «Улучшение жилищных условий молодых граждан.

- Социальные выплаты на общую сумму 358 миллионов рублей уже успела реализовать большая часть семей. Семьи приобрели новое жилье общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Реализовать все сертификаты необходимо до конца этого года, - пояснили в администрации 47-го региона.

В 2021 году предусмотрены субсидии для 265 молодых семей. Право участвовать в региональной программе имеют молодые семьи, молодые граждане, многодетные семьи до 35 лет включительно, которые постоянно проживают в Ленинградской области и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.