Стали известны имена победителей литературного конкурса «Кто Я?» в Санкт-Петербурге

Стали известны имена победителей литературного конкурса «Кто Я?» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в среду, 26 августа 2020 года, объявили имена победителей литературного конкурса «Кто Я?». В шорт-лист вошли 25 имен молодых авторов, чьи работы будут опубликованы уже этой осенью.

- На наш литературный конкурс пришло множество писем с рассказами, эссе, небольшими повестями и литературными заметками. Темой конкурса стал поиск ответа на вопрос "Кто Я?". На днях жюри подвело итоги и сформировало шорт-лист из 25 победителей, - рассказал автор и продюсер проекта, член Союза писателей Петербурга Ирада Берг.

Принять участие в конкуре могли молодые люди до 35 лет, которые ранее нигде не печатались. В течение полугода авторы присылали свои работы со многих регионов России. Всего участников оказалось более тысячи.

В состав жюри проекта вошли директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатели Андрей Аствацатуров, Анаит Григорян, главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич, издатели Сергей Макаренков и Борис Пиотровский и многие другие.

Работы победителей конкурса «Кто я?» войдут в одноименный печатный альманах. Презентация книги запланирована на октябрь 2020 года.