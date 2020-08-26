Продленку возобновят в школах Санкт-Петербурга в новом учебном году

В новом учебном году в школах Петербурга возобновят работу группы продленного дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с первого сентября школы вернутся к обычному, очному обучения. Также снова начнут работать группы продленного дня. Об этом в среду, 26 августа 2020 года, рассказал губернатор города Александр Беглов.

- Школы начинают учебный год в непростых условиях. Группы продленного дня должны работать, чтобы дети не оставались без присмотра. Но нужно так организовать их пребывание в школах, чтобы свести к минимуму риск заражения, - отметил градоначальник.

Продленки будут работать с некими ограничениями из-за пандемии. Чтобы классы не смешивались, каждая группа будет формироваться отдельно. Занятия будут проводиться в закрепленных за классами кабинетах – в тех же, в которых проходят уроки.

Формировать группы будут по заявлениям родителей. Запланировано создание таких групп для учащихся 1-4 классов в 663 школах города – во всех, где есть начальные классы. Также в отдельных школах они будут работать и для учащихся 5-6 классов.