Пьяный пенсионер попал под электричку и впал в кому в Ленинградской области

Пьяный пенсионер попал под электричку в Ленобласти и впал в кому Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области пьяный мужчина упал под электричку и впал в кому. Вечером во вторник, 25 августа 2020 года, дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Пери — Грузино электропоездом сообщением Кузнечное — Санкт-Петербург травмирован пожилой мужчина.

- Пострадавшим оказался 72-летний уроженец Ленинграда. В момент падения он был в состоянии алкогольного опьянения, - пишут рассказали в управлении на транспорте МВД.

Оказалось, что пенсионер подошел к идущему поезду, облокотился на него, потерял равновесие и упал под платформу. Машинист попытался экстренно затормозить, но наезд был неизбежен.

Благо, мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в коме.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.