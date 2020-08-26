Песню Шуфутинского "3 сентября" попросили запретить в Санкт-Петербурге

Петербургский ЗакС просят запретить песню «3 сентября» Шуфутинского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 августа 2020 года, в сети появилась петиция, обращенная к Законодательному собранию Санкт-Петербурга с просьбой запретить знаменитую песню шансонье Михаила Шуфутинского "3 сентября". Автор обращения заявил, что уже не может слышать неофициальный гимн осени и просит помочь депутатов избавиться от композиции на законодательном уровне.

- Из года в год 3 сентября по радио, ТВ и в интернете звучит песня Михаила Шуфутинского "3 сентября", а все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции. Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот "знаменательный день". Сколько можно это терпеть и любоваться "листом календаря" и "кострами рябин"! - говорится в петиции.

Как пишут "Невские новости", инициатива появилась почти ровно за неделю до традиционной «знаменательной» даты и, возможно, даже будет рассмотрена парламентом. Однако на данный момент петицию подписал только один человек.