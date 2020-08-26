Строители метро Санкт-Петербурга добились зарплаты через забастовку

Строители петербургской подземки вышли на забастовку из-за долгов по зарплате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рабочие «Метроподземстроя» (подрядчика «Метростроя») добились долгожданной зарплаты, выйдя на забастовку. Ночная смена, прокладывающая коричневую линию петербургской подземки, отказалась выходить из шахты утром 26 августа из-за долгов компании. Днем проходчиков заверили, что деньги будут и надо просто подождать.

- Рабочим «Метроподземстроя» в ближайшее время поступит заработная плата. Задержка носит технический характер и после проверки службы судебных приставов деньги поступят на счета субподрядчика, - сообщил гендиректор «Метростроя» Сергей Харлашкин.

По словам руководителя, в самом «Метрострое» никаких долгов по выплате зарплат нет. Чтобы не ущемлять 264 сотрудников «Метроподземстроя», их с 1 сентября переведут в филиал компании – ГСУ. Сейчас все бастующие проходчики вернулись домой. За ситуацией будет следить Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и прокуратура.