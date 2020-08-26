На станции метро «Пионерская» закончился ремонт эскалаторов и ступеней

На "Пионерской" закончился ремонт эскалаторов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга поспешили сообщить пассажирам о том, что станция «Пионерская» теперь работает в обычном режиме. Последние два месяца местные жители утром и вечером не могли спуститься под землю из-за ремонта крыльца и эскалаторов и вынужденно выбирали другой вид транспорта. С 26 августа станция вновь работает без ограничений.

- Уважаемые пассажиры! «Пионерская» работает в обычном режиме. 26 августа 2020 августа на станции завершился ремонт эскалаторов и ступеней у входа, - уведомили в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

Теперь ступени эскалаторов на станции катятся без перепадов и различных стуков. В некоторых местах восстановили геометрию движущихся ступеней.

Добавим, что в этот же день проходчики коричневой линии метро отказались уходить с ночной смены и остались в шахте, бастуя из-за задержек по зарплатам. Однако руководители «Метростроя» быстро заверили рабочих, что деньги скоро поступят на их карты.