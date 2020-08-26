Петербурженка случайно убила пенсионера, толкнув его на парковке

Следователи почти год искали петербурженку, которая случайно убила пенсионера, толкнув его на парковке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербурженка призналась в случайном убийстве пенсионера, которого она толкнула на парковке. От удара 70-летний мужчина упал на асфальт и ударился головой. К сожалению, позже он скончался в больнице. Все произошло в ноябре 2019 года и только концу августа 2020-го следователи нашли беглянку, которая под давлением свидетелей во всем созналась.

- В ходе конфликта женщина ударила мужчину и толкнула его в грудь, вследствие чего он упал и смертельно травмировался. После этого нападавшая скрылась на своем сером автомобиле «Хендай Туссан». В ходе тщательного расследования было установлено, что в городе и области есть около 500 машин такой марки и цвета, владелицами которых являются женщины. Поисково-аналитическая база указала на 47-летнюю местную жительницу, схожую по приметам на злоумышленницу, - рассказывают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

24 августа в доме женщины прошел обыск. С места изъяли одежду, в которой она была, когда толкнула пенсионера. Свою вину женщина признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и дожидается суда. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.