Коммунальщики закрашивают стены во Дворе Нельсона

Граффити во Дворе Нельсона закрашивают коммунальщики. Фото: t.me/petrogradskayadiaspora

Легендарный Двор Нельсона, который находится на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, переживает последнюю «чистку». Недавно «Жилкомсервис» убрал оттуда все арт-объекты вроде забориков и автомобилей, а теперь коммунальщики закрашивают все расписные стены домов.

Напомним, одна из главных неформальных достопримечательностей Северной столицы, несколько лет создавалась художником и бардом Нельсоном Искандаряном. В один момент некоторые недовольные горожане пожаловались на вычурный двор, и все инсталляции было решено убрать.

Однако местных жителей все равно удивило то, что яркие стены превратят в однотонные.

- Друзья, мне казалось, что на растаскивании машин все должно было закончиться. А как мне говорит девушка, которая красит, решение принято достаточно давно, и уже были попытки остановить это. Мол, жалоб на граффити слишком много и решение принято даже не на уровне ЖКС, а выше, - рассказывает очевидец в Telegram-канале «Петроградская диаспора».