Проблемы с регистрацией недвижимости в МФЦ Санкт-Петербурга закончатся в сентябре

МФЦ Санкт-Петербурга готовятся принимать по 3 тысячи обращений в день. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном рассказали, что петербуржцы смогут без проблем регистрировать недвижимость в МФЦ в начале сентября. Ранее горожане жаловались, что в многофункциональных центрах практически невозможно оформить соответствующие сделки. Задержки связаны с переходом на новое программное обеспечение (ПО). Работы растянутся с 21 августа до первых дней осени. Затем планируется, что МФЦ будут работать в быстром режиме.

- С начала сентября новый программный продукт даст возможность более эффективно и в полной мере использовать все электронные сервисы, а также поможет сократить сроки предоставления сведений из ЕГРН и увеличит количество ежедневных принимаемых обращений – до 3 тысяч заявок в день, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что сейчас в городе работают 57 МФЦ и 8 центров оказания услуг для бизнесменов.