Почти 1 млрд рублей потратят на продление двух улиц в Санкт-Петербурге

Смольный потратит почти 1 млрд рублей на продолжение двух улиц в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга планируют выделить почти 1 миллиард рублей на строительство продолжения двух городских улиц. Информация об этом появилась от комитета по госзаказу на официальном сайте госзакупок. Речь идет о продлении проспекта Маршала Блюхера и Головкинской улицы. Подрядчика, который займется работами, определят до конца августа.

- Проспект маршала Блюхера требуется продолжить на участке от Индустриального проспекта до улицы Коммуны, а Головкинскую улицу – от улицы Коммуны до Индустриального проспекта. Начальная (максимальная) цена контракта на строительство составляет 970 037 343 рубля, - гласят данные на сайте госзакупок.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала подробный список улиц Санкт-Петербурга, которых отремонтируют в 2020 году. На все про все потратят 7 млрд рублей. В порядок приведут примерно 144 километра дорог.