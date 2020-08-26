«Газель» насмерть задавила пенсионерку на тротуаре на проспекте Славы

"Газель" насмерть задавила пожилую петербурженку на тротуаре на проспекте Славы. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель «Газель» насмерть задавил пенсионерку на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Все произошло на тротуаре у дома №51 около 16:20. 73-летняя женщина спокойно шла по пешеходной зоне, как вдруг на нее задним ходом стал надвигаться грузовик. К сожалению, столкновение закончилось трагедией. Возможно, пенсионерка была в слепой зоне водителя. Сейчас точную причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Все произошло в пешеходной зоне. Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем «Газели» находился 53-летний мужчина. При движении задним ходом по тротуару водитель совершил наезд на пешехода, женщину 73 лет. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков скорой помощи. По факту аварии проводится тщательная проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места жуткого ДТП опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по снимкам, на злополучном тротуаре припаркованы и другие автомобили.