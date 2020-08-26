«Заглохли» и «Надо спуститься с небес»: Что пишут фанаты «Зенита» после первого поражения команды в 2020 году

Болельщики "Зенита" оказались раздосадованы результатом матча с "Динамо". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» потерпел первое поражение впервые за 11 последних месяцев по результатам огненной игры с «Динамо», закончившейся со счетом 1:0 и двумя удалениями. Болельщики сине-бело-голубых, отвыкшие от неудач, принялись критиковать команду в соцсетях.

В официальной группе « Зенита» во «Вконтакте» больше 500 лайков собрал крик души фаната, который ругал оба клуба.

- Какие же игроки «Динамо» подлые ***** (животные), там 3 красных минимум. Ловрена надо делать капитаном! Позор судье! – пишет болельщик.

Кто-то посетовал, что в среду команду словно прокляли. И правда, судя по реализации моментов, «Зенит» был явно не в своей тарелке.

- Давно не видел такого ужаса от наших! Все как проклятые сегодня. Заглохли! Барриос, Сантос очень старались. А Малком машина в любом случае! – уверен другой комментатор.

Некоторые принимают поражение философски, надеясь, что оно в будущем подстегнет футболистов.

- Ну давайте так. Да, могли лучше сыграть, но лучше сейчас проиграть, получить по ушам, сделать выводы, спуститься с небес. И в следующем матче «бахнуть» «Локо», - успокаивает коллег рассудительный зритель.

Все равно многие болельщики «Зенита» уверены, что эта ложка дегтя не испортит конечный результат – очередное чемпионство.

- Мы на всей дистанции сильнее, да и поражение рано или поздно бывает. Проиграна битва, но не война, - подытожил один из фанатов.