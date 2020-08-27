Семак раскритиковал судейство после проигрыша «Зенита» в матче с «Динамо»

Семак не понял некоторых решений судьи в матче с "Динамо", который закончился проигрышем "Зенита". Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Семак рассказал, что думает о судействе после того, как «Зенит» уступил «Динамо со счетом 1:0 в огненном матче с удалениями, потасовками и серьезной травмой Дриусси.

Особенно наставника сине-бело-голубых не устроило удаление Барриоса в концовке встречи, когда зенитовцы практически дожали соперника. Тогда колумбиец схлопотал вторую желтую карточку за выставленную руку в борьбе с игроком «Динамо». После этого Барриос стал спорить с арбитром. На судью накинулся и Ловрен, за что получил свой «горчичник».

- Какая разница, есть у нас вопросы по удалению или нет? Давайте про судейство говорить либо хорошее, либо ничего. Лучше уж ничего сегодня. Я не понял многих решений. Барриос спорил и не хотел уходить? Значит, он был не согласен. Думаю, не только он, - ответил Семак журналистам на послематчевой пресс-конференции.