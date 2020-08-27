Дерзкое ограбление Кота Елисея в Санкт-Петербурге попало на видео

Парень забрал монеты для желаний у Кота Елисея на Малой Садовой улице Фото: принтскрин видео.

Очередной случай кражи денег у Кота Елисея, установленного на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге попал на видео. Вечером в среду, 26 августа 2020 года, прохожий заметил парня, который карабкается по стене дома. Ухватившись за карниз, "вор" добрался до знаменитого кота и смел оттуда все монеты, которые горожане и туристы бросают на постамент для исполнения желаний.

- Какой-то школьник залез к Коту Елисею и собирал там чужие деньги, - рассказал в соцсети автор видео.

Кадры очевидец опубликовал в социальной сети, и мнения петербуржцев разделились. Кто-то осуждал парнишку, говоря, что "молодежь совсем обнаглела". А другие лишь посмеялись.

- Мой знакомый так тысячу рублей собрал. Все так лазают, уже много лет, - отметил один из пользователей сети.

Другой петербуржец посочувствовал парню, отметив, что уже все деньги до него собрал сам.

- Главное, чтобы самого Елисея не трогали, - отметили некоторые.